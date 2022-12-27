Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 декабря 2022 9:16

В Брянске капитально отремонтировали кинотеатр «Салют»

30 декабря горожан и гостей ждут на премьере
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: департамент культуры Брянской области.

Фото: департамент культуры Брянской области.

В Володарском районе Брянска капитально отремонтировали кинотеатр «Салют». Его кинозал стал по счету восьмым в регионе, который преобразили в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Об этом сообщают в департаменте культуры Брянской области.

ВЧ кинозале поставили новый экран, зрительские кресла. Световое и звуковое оборудование. На это затратили семь миллионов рублей из Фонда кино. А сам капремонт здания кинотеатра стоит больше 12 миллионов рублей. Эти деньги выделили дополнительно из областного и муниципального бюджетов.

30 декабря в обновленном кинозале «Салюта» уже палнируют провести премьеру. И в дни новогодних каникул жители и гости Брянска смогут посмотреть новинки кинематографа в комфортных условиях.