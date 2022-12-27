В Брянском поселке Ивот мерзнут жильцы многоквартирного дома

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Дятьковском районе, в поселке Ивот, мерзнут жильцы многоквартирного дома. После их обращения, прокуратура провела проверку, сообщают в надзорном ведомстве.

Жителям многоквартирного дома приходится жить в плохо отапливаемых квартирах.

Во время проверки установили, что на трубопроводах теплоснабжения между домом №2 и №5 по улице Микрорайон поселок Ивот полностью отсутствует изоляция и трубопроводы находятся в ненадлежащем состоянии. Из-за этого происходят существенные температурные потери по трассе и соответственно снижение параметров предоставления услуги у потребителей.

Прокуратура подала иск к администрации поселка и потребовала в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу провести ремонтные работы трубопровода теплоснабжения и восстановить теплоизоляцию указанного участка.

- Иск удовлетворили в полном объеме, - говорят в прокуратуре. – Исполнение решения находится на контроле у надзорного ведомства.