В Брянске осудят двух иностранных наркокурьеров. 26-летний и 28-летний мужчины стали фигурантами уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской

области.

По версии следствия, в мае этого года они незаконно получали наркотики, который сбывали с помощью «закладок» в Фокинском районе Брянска и в Брянском районе. Куратору о месте «закладок» они сообщали по телефону и по интернету.

Фигурантов полицейские задержали 20 мая этого года. У них изъяли больше 500 грамм героина и 18 грамм метадона.

- Уголовное дела по существу рассмотрит Брянский районный суд, - говорят в прокуратуре.