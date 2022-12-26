Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Житель Красногорского района ответит перед судом за ограбление и убийство пожилых людей. 33-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела сразу по нескольким статьям. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия. Злоумышленник находился в долгу перед банками. У него были финансовые трудности. Проблему он задумал решить, похитив деньги у пожилых жителей села Увелье. В преступление он втянул и 14-летнего школьника. Пообещав разделить с ним похищенные деньги. Парень согласился.

Вечером 8 марта этого года они прибыли в Увелье. Мужчина остался следить за окружающей обстановкой. Тем временем парень через окно влез в дом 91-летней женщины. Угрожая ей ножом, он похитил 32 тысячи рублей.

Когда деньги потратили, злоумышленники затеяли новое преступление. На сей раз они напали на двух стариков в этом же селе. Те жили на самой окраине.

30 марта этого года мужчина и школьник прибыли на место преступления. Мужчина также остался на улице. А подросток с битой в руках и маской на лице ударил по голове и телу 82-летнюю женщину и ее 83-летнего супруга. От полученных травм мужчина умер на месте. А пенсионерка получила тяжкий вред здоровью. В руках злоумышленников оказалось 172 тысячи рублей. Деньги они разделили между собой. Часть из них мужчина потратил на погашение кредита, а подросток купил себе мопед.

- Уголовное дело по существу рассмотрит Красногорский районный суд. – говорят в прокуратуре.

Тот же суд рассматривает уголовное дело выделенное на несовершеннолетнего, которого обвиняют в разбойных нападениях и убийстве.