Фото: администрация Стародубского округа.

В брянском Стародубе двое детей-сирот получили ключи от квартир. Новогодний подарок Надежда Михайлова и Евгений Корецкий получили 26 декабря. Об этом сообщают в администрации Стародубского округа.

Мероприятие провели в рамках обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ключи от квартир в Брянске накануне Нового года им передали глава округа Николай Тамилин и глава администрации округа Александр Подольный. Вручение они сопроводили поздравлениями и пожеланиями.