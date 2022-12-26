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НовостиОбщество26 декабря 2022 12:47

В брянском Стародубе двое детей-сирот получили ключи от квартир

Вручение сопроводили новогодними поздравлениями и пожеланиями
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: администрация Стародубского округа.

Фото: администрация Стародубского округа.

В брянском Стародубе двое детей-сирот получили ключи от квартир. Новогодний подарок Надежда Михайлова и Евгений Корецкий получили 26 декабря. Об этом сообщают в администрации Стародубского округа.

Мероприятие провели в рамках обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ключи от квартир в Брянске накануне Нового года им передали глава округа Николай Тамилин и глава администрации округа Александр Подольный. Вручение они сопроводили поздравлениями и пожеланиями.