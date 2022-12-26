Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Суражском районе управляющая компания не выполняла надлежащее содержание многоквартирного дома. Прокуратура провела проверку после обращения инвалида второй группы, которого выслушал прокурор на выездном приеме. Женщина не может самостоятельно передвигаться. Сообщают в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Установили, что дом, котором проживает заявительница, требует приведения в порядок. Так, на фундаменте осыпается штукатурка, в подъезде она частично намокла и также осыпалась, отслоилась краска.

- Это свидетельствует о нарушении правил содержания общего имущества многоквартирного дома, правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, - говорят в прокуратуре.

Директору управляющей организации внесли представление.