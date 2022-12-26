Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Суражском районе водитель легковушки не справился с управлением и угодил в кювет. ДТП произошло 25 декабря около половины восьмого утра на улице Гагарина в поселке Иваново. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ 21114 ехал со стороны Суража в сторону села Овчинец. Он не справился с управлением, из-за чего машина угодила в кювет с левой стороны по ходу движения.

- В ДТП 29-летний водитель получил черепно-мозговую травму и перелом височной кости слева, - говорят в Госавтоинспекции. – Мужчину госпитализировали. У водителя взяли биологические материалы для определения степени опьянения.