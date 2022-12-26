В брянской воспитательной колонии побывал руководитель театра кошек Юрий Куклачев

Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

В брянской воспитательной колонии побывал создатель и руководитель единственного в мире театра кошек Юрий Куклачев. Он является членом Общественного Совета при ФСИН России, уже многолет работает с трудными детьми и подростками - проводит свои «уроки доброты», сообщают в пресс-службе УФСИН по Брянской области.

- Во всех регионах, где я бываю со спектаклями, я включаю в программу посещение учреждений для трудных подростков, - сказал Юрий Куклачев. - И я вижу, что нужен детям. У меня целая программа. Я называю ее «Задушевные беседы». В жизни с этими детьми мало кто разговаривал. Моя цель, чтобы, к примеру, из 45 детей хотя бы 10 меня услышали и начали работать над собой. Этим детям нужно помочь. Я хочу, чтобы они изменились. Я хочу, чтобы они, выйдя на улицу, не занимались тем, чем занимались раньше. Это не разовая акция, для галочки. Для меня важны дети, их глаза, лица, их настроения.

Юрий Куклачев выступил перед 65 воспитанниками брянской колонии. Каждому пожал руку, поговорил и передал свою книгу с автографом.

- Судьба каждого человека в его собственных руках, - напутствовал артист ребят. - Нужно ставить цель и идти к ней через все сложности. И тогда самые трудные задачи будут решаться легко и просто.

Юрий Куклачев является одним из организаторов Всероссийского фестиваля искусств воспитательных колоний «Амнистия души». Поо словам артиста, когда дети занимаются творчеством, они уходят от зла. После освобождения они уже не возвращаются в места лишения свободы.