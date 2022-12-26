В Брянске на новогодних праздниках усилят наряды ГИБДД. Дополнительные экипажи будут ловить пьяных водителей и пешеходов, особое внимание уделят водителях легковых такси и грузовиков. Не оставят без присмотра и несовершеннолетних участников дорожного движения, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

С 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в городе проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». С 28 по 29 декабря – оперативно-профилактическое мероприятие «Грузовик».

- Если вы стали свидетелем управления автомобилем водителем в состоянии опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или по телефону дежурной

части ГИБДД Брянска 74-71-02, либо на номер 112, - напоминают в Госавтоинспекции. - Автоинспекторы традиционно предпринят все необходимые оперативные меры реагирования на подобные сообщения. Не позволяйте своим родным и близким управлять транспортным средством в состоянии опьянения!