Врач "Динамо-Брянск" Александр Костюченков спас в самолете иностранца

Врач по спортивной медицине футбольного клуба "Динамо-Брянск" Александр Костюченков спас иностранца, которому стало плохо во время перелета. Александр Владимирович возвращался домой из отпуска рейсом Анталия - Москва.

На борту стало плохо мужчине, он стал задыхаться, сообщают в брянском футбольном клубе. Александр Костюченков вызвался помочь: измерил давление, сделал укол, дал таблетку, попросил напоить пострадавшего чаем.

Это уже не первый случай, когда в самолете понадобилась помощь брянского врача. В октябре прошлого года брянское "Динамо" летело из Владивостока в Москву. У пассажирки самолета начался приступ эпилепсии. Александр Костюченков оказал ей первую помощь. Самолет не стал совершать экстренную посадку, а продолжил полет.