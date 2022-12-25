Фото: Международный аэропорт "Брянск".

В брянском аэропорту появится почтово-грузовой терминал. Завершился аукцион на проектирование здания, сообщают в пресс-службе аэропорта. Компания из Брянска "Новый проект" уже приступила к работе.

Новый терминал будет расположен на территории аэропорта. Судя по техническому заданию, он рассчитан на обработку до 10 тонн груза в сутки. Предполагается ,что терминал можно будет расширить до мощности 30 тонн груза в сутки.

Строительство начнется в следующем году.