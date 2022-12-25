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НовостиПроисшествия25 декабря 2022 11:53

В Почепе во время пожара погиб 64-летний хозяин частного дома

Дом загорелся ночью 25 декабря
Марина АНТОНОВА

В брянском Почепе во время пожара погиб 64-летний хозяин частного дома. Сообщение о возгорании во 2-м Колхозном переулке поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 2.30 в воскресенье, 25 декабря. На место выехали три пожарные машины, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

- В 03.10 ликвидировали открытое горение, - говорят спасатели. - На тушении работали два пожарных ручных ствола и звено газодымозащитной службы.

К несчастью, хозяина дома спасти не удалось.

- На месте происшествия работали следователи СК, - говорят в пресс-службе. - Провели осмотр, назначили экспертизы для установления причин возгорания и гибели мужчины.