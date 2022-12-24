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НовостиОбщество24 декабря 2022 10:49

В Брянске в сквере Карла Маркса появилась сказочная русалка

Рядом расположилась и избушка на курьих ножках
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянск преображают к Новому году. Еще одни инсталляции в виде фигурок героев русских народных сказок появились в сквере Карла Маркса. Это – русалка и Баба-Яга со своей избушкой на курьих ножках. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Глядя на них, сразу вспоминаются строки известного поэта Александра Пушкина: «Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит». Или эти: «Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей!»

Напомним, не так давно из той же самой сказки здесь же поселился и Кот-ученый.