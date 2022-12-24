Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 декабря 2022 10:17

В Брянской области ищут 40-летнюю Ирину Капустину

С 14 марта 2022 года ее местонахождение неизвестно
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: "Лиза Алерт", vk.com.

Фото: "Лиза Алерт", vk.com.

В Брянской области ищут 40-летнюю Ирину Капустину. Женщина пропала в поселке городского типа Клетня. Ее местонахождение неизвестно с 14 марта, сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавшая выглядит так: рост 160 сантиметров, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. Была одета в черную куртку и черную шапку.

- Женщина нуждается в медицинской помощи, - говорят волонтеры. – Она может находиться и в вашем районе.

Всех, кто что-либо знает об Ирине Капустиной, просят сообщать по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.