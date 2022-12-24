Фото: "Лиза Алерт", vk.com.

В Брянской области ищут 40-летнюю Ирину Капустину. Женщина пропала в поселке городского типа Клетня. Ее местонахождение неизвестно с 14 марта, сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавшая выглядит так: рост 160 сантиметров, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. Была одета в черную куртку и черную шапку.

- Женщина нуждается в медицинской помощи, - говорят волонтеры. – Она может находиться и в вашем районе.

Всех, кто что-либо знает об Ирине Капустиной, просят сообщать по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.