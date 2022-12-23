На брянской трассе в ДТП с грузовиком пострадали водитель и пассажир легковушки. Автоавария случилась днем в четверг, 22 декабря, около половины второго на 489-м километре дороги М-3 "Украина", сообщают в УГИБДД по Брянской области.

46-летний водитель грузовика "Фредлайнер" двигался в сторону Брянска. Он выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21120.

За рулем отечественной легковушки была 37-летняя женщина. Она стомала голень и пальцы на ноге. Перелом грудины получил 37-летний пассажир ВАЗа. Обоих пострадавших госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.