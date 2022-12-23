В январе стоимость билетов в автобусе и троллейбусе сравняются. Фото: Александр БЕЛЯК

В Брянске с 11 января 2023 года подорожает проезд в общественном транспорте. Соответствующее постановление подписали в Брянской городской администрации 23 декабря.

В автобусе и троллейбусе цена на билет при оплате наличными составит 28 рублей, при оплате банковской или транспортной картами - 25 рублей.

Напомним, до этого стало известно о подорожании проездных билетов сразу на треть.

Поездка в троллейбусе сейчас обходится дешевле, чем в автоубсе. При безналичной оплате стоимость проезда в электрическом транспорте 18 рублей. С 11 января цены на билеты в автобусах и троллейбусах сравняются.