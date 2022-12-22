В Брянской области москвича осудили за попытку сбыть крупную партию наркотиков

В Брянской области за попытку продать крупнуб партию наркотиков осудили жителя Подмосковья. 53-летнему мужчине назначили девятьь лет колонии строгого режима, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.

В суде установили, что 19 апреля мужчина выступил в роли "оптового закладчика". Он получил сообщение от другого члена преступной группы о координатах "закладки". В тайнике находилось 9,9 килограмма синтетического наркотика уже в расфасованном виде.

Он оставил запрещенные вещества в своей машине. И планировал их сбыть на территории страны. Но довести свой замысел до конца не успел. У суземского поселка Холмечи его задержали полицейские.

- Суд учел обстоятельства, смягчающие наказание, явку с повинной, -говорят в прокуратуре. - Приговор пока не вступил в законную силу.