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НовостиПроисшествия22 декабря 2022 16:08

В Брянской области москвича осудили за попытку сбыть крупную партию наркотиков

53-летнему мужчине назначили 9 лет колонии строгого режима
Марина АНТОНОВА

В Брянской области за попытку продать крупнуб партию наркотиков осудили жителя Подмосковья. 53-летнему мужчине назначили девятьь лет колонии строгого режима, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.

В суде установили, что 19 апреля мужчина выступил в роли "оптового закладчика". Он получил сообщение от другого члена преступной группы о координатах "закладки". В тайнике находилось 9,9 килограмма синтетического наркотика уже в расфасованном виде.

Он оставил запрещенные вещества в своей машине. И планировал их сбыть на территории страны. Но довести свой замысел до конца не успел. У суземского поселка Холмечи его задержали полицейские.

- Суд учел обстоятельства, смягчающие наказание, явку с повинной, -говорят в прокуратуре. - Приговор пока не вступил в законную силу.