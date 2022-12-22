В Навлинском районе частному зоопарку запретили работать без лицензии

В Навлинском районе частному зоопарку запретили работать с животными до получения лицензии. Такое решение принял суд после иска прокурора, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Нарушения выявила природоохранная прокуратура. В суде установили, что владельцем зоопарка в поселке Красный Бор является индивидуальный предприниматель. Животных использовали в культурно-зрелищных целях. Но лицензия на этот вид деятельности и на содержание зверей отсутствовала.

- После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение, - говорят в надзорном ведомстве.