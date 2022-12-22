В Брянске с начала недели на дороги высыпали 802 кубометра пескосоляной смеси. Об этом 22 декабря в Брянской городской администрации. В четверг вновь на дорогах и тротуарах образовалась ледяная корка из-за прошедшего дождя.

- На проезжей части смесь уже «сработала» - большинство дорог стали чистыми до асфальта, - говорят в мэрии. - При этом продолжается обработка тротуаров, пешеходных зон, площадей с использованием малогабаритной техники.

В городе работало 67 единиц техники и 178 дворников. За три дня с городских улиц вывезли 3700 тонн снега.

Но горожане продолжают жаловаться на непроходимые пешеходные дорожки. В дождь многие тротуары залиты водой.