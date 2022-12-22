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НовостиОбщество22 декабря 2022 14:13

В Брянске строят военный госпиталь

Медицинское учреждение возводят в рамках программы модернизации военного здравоохранения
Марина АНТОНОВА

В Брянске и еще восьми городах строят военные госпитали. Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны, сообщается на сайте Кремля.

Медицинское учреждение возводят в рамках программы модернизации военного здравоохранения. Она рассчитана до 2027 года.

Военные госпитали появятся в Рязани, Южно-Сахалинске, Брянске, Курске, Белгороде, Каспийске, Севастополе, Мирном и Владикавказе.

В Казани уже открыли новый военный госпиталь на 150 мест. На Камчатке построили оздоровительно-лечебный центр на бальнеологическом курорте.