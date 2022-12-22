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НовостиОбщество22 декабря 2022 9:21

Смоленский отдел карантина растений Брянской испытательной лаборатории выявил трипс в импортной продукции

Кира ФИЛИППОВА
Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ» .

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ» .

Для справки: Калифорнийский (западный цветочный) трипс (Frankliniella occidentalis (Pergande) — опасный вредитель овощных, цветочных и декоративных культур закрытого грунта. Западный цветочный трипс опасен не только своим непосредственным повреждением растительности, он также может переносить опасные вирусные заболевания. Питаясь клеточным соком из растительных тканей, взрослые особи и личинки повреждают листву и цветки. На растениях образуются пятна, отверстия, а после увядание и опадение листьев. Такие повреждения для растений носят губительные последствия: наступает деформация ствола, цветков и плодов.

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