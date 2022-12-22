В Володарском районе Брянска требуют снести аварийные дома

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Володарском районе Брянска требуют снести аварийные расселенные дома и ограничить к ним доступ. Прокуратура провела проверку, сообщают в надзорном ведомстве.

Установили, что постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2008 многоквартирные дома № 76 и 78 по улице Димитрова признали ветхими и непригодными для постоянного проживания. Их включили, в список и очередность сноса ветхого и непригодного для постоянного проживания жилья. Людей, проживавших в них, расселили в период с декабря 2015 года по 2017 год. Вместе с тем, в домах есть нежилые помещения (используемые в коммерческих целях) и находящиеся в частной собственности.

В нарушение требований жилищного законодательства Брянская городская администрация не заключает соответствующие соглашения с собственниками о выкупе нежилых помещений, в том числе в судебном порядке. Поэтому не принято решений об изъятии для муниципальных нужд земельных участков под домами. Это препятствует сносу аварийных домов.

Также дома частично разрушены, окна и двери не забиты. Это позволяет беспрепятственно проникать туда местным жителям. В том числе и для совершения противоправных действий.

- На территории, прилегающей к домам, имеется строительный и бытовой мусор, - говорят в прокуратуре. - Продолжающееся разрушение домов создает реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. В свою очередь, органом местного самоуправления достаточных мер по ограждению доступа к аварийным объектам не принято.

Главе Брянской городской администрации внесли представления. Прокуратура подала иски в суд с требованиями от администрации принять решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков, расположенных под домами, и заключить с собственниками нежилых помещений соглашения о выкупе помещений.