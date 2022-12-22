Брянское ЖКХ заплатит 30 тыс. рублей за укус ребенка бродячей собакой

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Брянское ЖКХ заплатит 30 тысяч рублей за укус ребенка бродячей собакой. Прокуратура Фокинского района провела проверку после обращения материи несовершеннолетней девочки о нападении на ее дочь безнадзорной собаки. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Установили, что на пересечении улиц Богдана хмельницкого и переулка Ноывозыбковского на девочку напали агрессивные бродячие собаки. Ребенка укусили за ногу. Сейчас у нее панический страх при виде собаки.

Прокуратура подала иск в суд на Комитете по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации с требованием компенсации морального вреда.

- Суд требования удовлетворил в полном объеме, - говорят в прокуратуре. – В пользу пострадавшей взыскали компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей. Решения суда в законную силу не вступило.