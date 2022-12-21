В Брянске в парке культуры и отдыха имени 1000-летия города откроют общественный туалет

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в Центральном парке культуры и отдыха имени 1000-летия города откроют общественный туалет. Он будет модульным. Помещения просто привезли в парк на автоманипуляторе и установили на ранее подготовленный фундамент. об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Место новой уборной выбрано неслучайно, - говорит директор городского объединения парков культуры и отдыха Сергей Сенин. - Площадка располагается равноудаленно как от мемориальной части, в которую входить площадь Воинской Славы и Курган Бессмертия, так и от зоны отдыха с аттракционами. Здесь же пролегают все необходимые инженерные коммуникации. В туалете, в том числе, будет располагаться комната матери и ребёнка, а также помещение, оборудованное для лиц с ограниченными возможностями здоровья. За состоянием и работоспособностью помещений будет следить вахтер.

Подключать стационарный туалет к канализации и водопроводу планируют подземным способом - проколом под зеленой зоной. Зимой работы проводить не будут. При выборе места размещения туалета учли и наличие лыжной трассы.

- Трасса находится в семи метрах от туалета, что достаточно для комфортного разъезда лыжников, - рассказывает директор спортшколы олимпийского резерва «Олимп» Юрий Лохматов. - При этом разворотное кольцо перенесено за туалет, ближе к летней эстраде — здесь хватает места для маневра. Функционально туалет не мешает лыжне. По мере выпадения свежего снега мы поддерживаем её в надлежащем состоянии.

Новость о появлении туалета в парке обрадовала и простых жителей города. Ведь много лет они и гости Брянска пользовались временными биотуалетами. Это доставляло неудобства, в том числе и эстетические.