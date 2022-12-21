В брянской Унече простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине Алексеем Гупановым

Фото: vk.com.

В брянской Унече 21 декабря простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине Алексеем Гупановым. Траурная церемония и заупокойная лития прошли в храме Святителя Николая. Он погиб в боях на Донбассе, исполняя воинский долг. Об этом сообщают в соцсети ВКонтакте.

Военнослужащего в последний путь провожали родные, знакомые, представители власти, жители Унечи.

Алексея Гупанова похоронили со всеми почестями - под звуки Гимна России и оружейные залпы. Земляки навсегда сохранят о нем светлую память в своих сердцах.