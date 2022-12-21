В Бежицком районе Брянска несовершеннолетним продали алкоголь

В Бежицком районе Брянска 16-летнему и 17-летнему подросткам продали алкоголь. Во время рейда полицейские установили, что 55-летняя продавщица магазина продала 16-летнему школьнику бутылку пива. Во тором магазине 39-летняя продавщица отпустила 17-летнему парню слабоалкогольный напиток. Ребята рассказали, что у них не спросили паспорта. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Полицейские выяснили, что этих продавцов уже привлекали к ответственности за продажу спиртосодержащих напитков несовершеннолетним. Одна из женщин до сих пор не заплатила штраф.

- Сейчас на продавщиц завели уголовные дела по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, совершенная неоднократно», - говорят в полиции. - Им грозит штраф до 80 тысяч рублей или до одного года исправительных работ.