Пенсионерку из Карачева осудили за мошенничество с землей

76-летнюю пенсионерку из Карачева осудили за мошенничество с земельным участком. Женщине назначили два года условно с испытательным сроком на два года, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что в 90-х годах прошлого века администрация Карачева выделила жительнице участок за счет свободных городских земель. Он предназначался под строительство жилого дома и гаража. От участка женщина отказалась, сославшись на сложный рельеф. И попросила его заменить на другой. Ее заявление удовлетворили.

Через 30 лет, в январе 2022 года, женщина решила воспользоваться распоряжением главы города Карачев о выделении ей участка, от которого она отказалась. Она предоставила документы через МФЦ в Росреестр. Распоряжение было недействительным. И женщина об этом знала. Но на основании его зарегистрировали ее право собственности на землю.

- В результате преступления администрации района причинен крупный имущественный ущерб на сумму более 279 тысяч рублей, - говорят в прокуратуре. - Приговор суда в законную силу не вступил.