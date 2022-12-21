Фото: Брянская городская администрация.

Брянским спасателям передали 27 единиц новой техники. Торжественная церемония состоялась 21 декабря на площади Ленина, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Технику приобрели за счет областного бюджета. Брянский пожрано-спасательный центр получил 10 автоцистерн, 13 оперативных служебных автомобилей, три вспомогательных автомобиля и один передвижной бронещит с лафетным стволом.

Вручение техники приурочили ко Дню спасателя, который будут отмечать 27 декабря.