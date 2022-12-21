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НовостиОбщество21 декабря 2022 10:26

В Брянской области в 2023 году до 39 тысяч рублей повысят пособие вдовам погибших военнослужащих

Указ подписал губернатор Александр Богомаз
Марина АНТОНОВА

В Брянской области с 1 января 2023 года до 39 тысяч рублей повысят ежемесячное пособие вдовам военнослужащих. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Богомаз 20 декабря, сообщают в пресс-служба областного правительства.

Выплату получают родители и вдовы военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, войск национальной гвардии, органов федеральной службы безопасности, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей. Она равна средней зарплате по региону за год до этого.

В 2022 году пособие составляло 34 тысячи 456 рублей. Такая средняя зарплата в Брянской области была в 2021 году.