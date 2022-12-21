В Брянске с 1 января подорожают проездные на городской транспорт

В Брянске с 1 января 2023 года подорожают проездные на городской транспорт. Об этом сообщают в городском автотранспортном предприятии.

Проездной на один вид транспорта обойдется в 1300 рублей. В этом году он стоит 900 рублей. Проездной на троллейбус и автобус обойдется в 1500 рублей вместо 1100.

Многие горожане отмечают, что покупка проездного билета становится все более невыгодной. При поездке на работу на одном виде транспорта и оплате наличными можно потратить меньше, чем стоимость проездного. К тому же, пассажиры смогут пользоваться маршрутными такси, где ни проездной, ни льготы на проезд не действуют.

Выгодным можно считать проездной для тех, кто добирается на работу с пересадками. Таких тоже не мало, так как простых прямых маршрутов в Брянске не хватает.

Еще одна мера, которая сделает проездной билет выгодным, - это повышение стоимости проезда в троллейбусах и автобусах. О такой пока не сообщали.