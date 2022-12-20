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НовостиОбщество20 декабря 2022 13:42

Источники финансирования мемориала "Дулаг-142" в Брянске определят до лета 2024 года

Такое поручение дали правительству России и губернатору Брянской области
Марина АНТОНОВА

Источники финансирования создания мемориального комплекса "Дулаг-142" в Брянске должны определит до июля 2024 года. Такое поручение дали премьер-министру Михаилу Мишустину и губернатору Брянской области Александру Богомазу по итогам 45-го заседания Российского организационного комитета «Победа», которое состоялось 15 ноября 2022 года.

До 30 июня 2023 года необходимо определиться с финансированием проектно-сметной документации для мемориала, сообщается на сайте Кремля.

Мемориальный комплекс должен появиться в Володарском районе на территории бывшего 85-го ремонтного завода, который является банкротом. Раньше эту территорию использовали немцы для пересыльного лагеря, угоняя мирных жителей в Германию. Через него прошло 80 тысяч человек. А 40 тысяч пленных погибло.