Источники финансирования мемориала "Дулаг-142" в Брянске определят до лета 2024 года

Источники финансирования создания мемориального комплекса "Дулаг-142" в Брянске должны определит до июля 2024 года. Такое поручение дали премьер-министру Михаилу Мишустину и губернатору Брянской области Александру Богомазу по итогам 45-го заседания Российского организационного комитета «Победа», которое состоялось 15 ноября 2022 года.

До 30 июня 2023 года необходимо определиться с финансированием проектно-сметной документации для мемориала, сообщается на сайте Кремля.

Мемориальный комплекс должен появиться в Володарском районе на территории бывшего 85-го ремонтного завода, который является банкротом. Раньше эту территорию использовали немцы для пересыльного лагеря, угоняя мирных жителей в Германию. Через него прошло 80 тысяч человек. А 40 тысяч пленных погибло.