Брянцев приглашают на детскую праздничную программу "Новый год. Дед Мороз. Подарки."

5 января 2023 г. в 13:00 на сцене к/з "Дружба "Брянской областной филармонии состоится детская праздничная программа "НОВЫЙ ГОД. ДЕД МОРОЗ. ПОДАРКИ."

Как известно, каждый Новый Год, когда все дети уже на каникулах, Дед Мороз приступает к своим прямым обязанностям –дарить подарки и радость людям. Но что, если непреодолимая сила ставит под удар весь праздник?!

- Где подарки?

- Как Дед Мороз?

- Что будет с Новым Годом?

В этом придется разобраться его внучке. Она отправится в путешествие, полное опасностей, чтобы разгадать этот ребус «Новый Год! Дед Мороз! Подарки!» В новогоднем театрализованном детском концерте примут участие все коллективы и солисты Брянской областной филармонии. Прозвучат всеми любимые новогодние песни известных композиторов. Концертные номера с животными не оставят равнодушными ни одного зрителя.

Возрастная категория: 0+ Онлайн билеты можно приобрести на сайте: https://quicktickets.ru/bryansk-oblastnaya-filarmoniy.. Справки по телефонам: +7 (4832) 74-57-04, а также на официальном сайте www.filarmonia32.ru. реклама 0+

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