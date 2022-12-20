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НовостиОбщество20 декабря 2022 13:23

В брянском Стародубе после ремонта открыли памятник расстрелянным в годы войны местным жителям

В период оккупации на хуторе Беловщина немцы расстреляли 1 412 человек
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В брянском Стародубе после ремонта открыли памятник расстрелянным в годы Великой Отечественной войны местным жителям. На обновление монумента из бюджета области выделили 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства.

На хуторе Беловщина немецко-фашистские захватчики расстреляли 1 412 человек.

Монумент обновили по инициативе старшеклассники школы № 3 Стародуба. Они приняли участие программе инициативного бюджетирования