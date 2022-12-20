На базе Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» состоялось обучение специалистов из Белоруссии

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Специалисты ГУ «Белорусский ветеринарный центр» прошли обучение по теме: «Определение остаточных количеств антибиотиков в продукции животноводства методом ВЭЖХ-МС/МС».

Программа повышения квалификации носила практико-ориентированный подход. На занятиях специалисты из Белоруссии проводили пробоподготовку пищевой продукции, экстракцию и очистку активного вещества, выполняли полную процедуру по определению остаточных количеств антибиотиков при постановке анализа методом ВЭЖХ-МС/МС, а также рассмотрели основные подходы к процедурам контроля качества при определении остаточных количеств антибиотиков.

По окончании обучения все коллеги прошли итоговую аттестацию и получили удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

Сообщаем, что в разделе официального сайта ФГБУ «ВНИИЗЖ» доступна вся информация по курсам повышения квалификации, индивидуальным стажировкам, программам обучающих вебинаров и семинаров. Получить подробную информацию и оставить заявку на обучение можно по электронному адресам: