Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В брянском Сураже 32-летний мужчина в ссоре до смерти забил родственника. 32-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 2 июня 2021 года в одном из частных домов в Сураже мужчина в ссоре несколько раз ударил своего родственника руками по голове. Потерпевший получил черепно-мозговую травму. В тот же день он умер в больнице.

- Суд приговорил виновного к девяти годам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.