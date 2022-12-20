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НовостиОбщество20 декабря 2022 8:53

В Брянской области ищут 67-летнего Владимира Клюева

Мужчина 14 декабря ушел из дома в неизвестном направлении
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: "Лиза Алерт", vk.com.

Фото: "Лиза Алерт", vk.com.

В Брянской области ищут 67-летнего Владимира Клюева. Мужчина пропал в поселке Клетня. 14 декабря около одиннадцати часов вечера он ушел из дома в неизвестном направлении. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые. Был одет в черную куртку, черное трико, утепленные черные галоши.

- Мужчина нуждается в медицинской помощи, - пишут волонтеры.

Всех, кто что-то знает о Владимире Клюеве, просят сообщать по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.