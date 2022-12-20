Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Дубровском районе работникам коммерческой организации задолжали больше 77 тысяч рублей. Завели уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, с ноября 2021 года по март 2022 года, также с ноября 2022 года руководители предприятия из корыстной заинтересованности не платили зарплату своим сотрудникам.

Задолженность составили больше 77 тысяч рублей.

- Преступление выявили работники прокуратуры Брянской области во время проверки, - говорят в Следственном Комитете.