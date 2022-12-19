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НовостиПроисшествия19 декабря 2022 12:02

Жительницу Навлинского района на семь лет отправили в колонию за гибель сожителя

Женщина уже была раньше судима за убийство
Марина АНТОНОВА

59-летнюю жительницу Навлинского района отправили на семь лет в колонию за гибель сожителя. Приговор вынесли по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

В суде установили, что в ночь с 19 по 20 июня женщина была у себя дома на улице Вокзальной в поселке Алтухово. Она была пьяна и поссорилась с сожителем. После этого избила мужчину кулаками. И два раза ударила ножом в бедро и плечо.

От полученных травм потерпевший умер на месте происшествия.

Женщина уже была раньше судима за убийство. Новый срок она будет отбывать в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.