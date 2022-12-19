В Брянской области отменили праздничные гуляния в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января. Решение приняли из-за действия "желтого" уровня террористической опасности в регионе, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Вокруг елок в общественных местах и на подъездах к ним ограничат парковку и движение машин. Граждан просят говорить о подозрительных предметах и свертках полицейским.

Запрещено в новогоднюю ночь использовать салюты и фейерверки.

- На территории Брянской области запрещены полеты всех воздушных судов, в том числе квадрокоптеров, - напоминают в правительстве. - В случае если граждане стали свидетелями применения БПЛА иными лицами, им необходимо сообщить о данных фактах в правоохранительные органы.