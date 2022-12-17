В брянской деревне Кокино на пожаре погиб 17-летний парень

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Комаричском районе во время пожара погиб 17-летний парень. Сигнал о возгорании на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступил в субботу, 17 декабря, в 16.40. Об этом сообщают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

К месту ЧП в деревню Кокино на улицу Молодежную выезжали пожарно-спасательные расчеты ПСЧ-24 и ДПК Лопандино ГКУ "Брянский пожарно-спасательный центр" в составе двух отделений на пожарных автоцистернах. Установили, что горит надворная хозяйственная постройка.

- В 17.00 пожар локализовали, - говорят в МЧС. – В 17.02 полностью потушили. С огнем боролись с помощью одного пожарного ручного ствола и звена газодымозащитной службы. Причину пожара устанавливают.

На месте трагедии работали сотрудники Следственного Комитета России по Брянской области. Они начали процессуальную проверку.

- По результатам осмотра места происшествия будут назначены экспертизы для установления причин возникновения пожара и гибели ребенка, - говорят в правоохранительном ведомстве.