Фото: Брянский государственный цирк.

«Новогоднее шоу Гии Эрадзе» в Брянском цирке! С 24 декабря по 15 января впервые в Брянском государственном цирке пройдут гастроли Новогоднего Циркового шоу Заслуженного артиста России Гии Эрадзе совместно с компанией Росгосцирк. Заслуженный артист России Гия Эрадзе славится неординарным подходом к цирковому искусству. Его представления — это всегда синтез эстрады, цирка и мюзикла. Каждое действие на манеже — это мини - спектакль, в котором гармонично сочетаются сложнейшие трюки, дрессура животных, невероятные образы артистов Росгосцирка, авторская музыка и декорации, профессиональное световое оформление и спец. эффекты, необычный реквизит и роскошные эксклюзивные костюмы. С 24 декабря по 15 января жителей и гостей города ждет удивительное, невероятное, масштабное, грандиозное и абсолютно новое зрелище! Новогоднее шоу Гии Эрадзе не обойдется без участия самых настоящих героев главного зимнего праздника – Деда Мороза и Снегурочки, которые лично поздравят зрителей с Новым 2023 годом прямо с новогоднего манежа! Премьера Новогоднего шоу Гии Эрадзе в Брянском государственном цирке состоится: 24 декабря 2022 (суббота) в 17.00ч. 25 декабря 2022 (воскресенье) в 12.00ч. Далее представления будут проходить с 2 по 8 января, 14 и 15 января Уточнить график представлений, и другие подробности, а так же оформить коллективную заявку возможно по телефонам: +7 (4832) 74 55 36 +7(483) 277 26 71 Стоимость билетов от 1000 до 2300 рублей Билеты он-лайн: https://www.circus-bryansk.ru www.royalcircus.ru Реклама.0+