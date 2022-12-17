Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Новозыбковском районе в ДТП с тремя легковушками погибли три человека. Автоавария произошло в пятницу, 16 декабря, около половины четвертого дня на 180 километре федеральной дороги А240 Брянск-Ноовзыбков-граница с Республикой Беларусь. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля «Вольво» с полуприцепом ехал в сторону Новозыбкова. Он не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Здесь столкнулся с двумя легковушками – «Опель Вектра» под управлением 45-летнего мужчины и «Рено Дастер». За рулем которого был 66-летний автомобилист.

После столкновения оба легковых автомобиля оказались в кювете.

- Водитель и две пассажирки, женщины 46 и 64лет, автомобиля «Рено» от полученных травм скончались, – говорят в Госавтоинспекции. - По факту ДТП проводят проверку.