Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске первым заместителем руководителя следственного управления СК назначили Сергея Старова. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

У Сергея Анатольевича высшее юридическое образование. Службу в правоохранительных органах начал в 1991 году в Калуге в должности следователя.

После трудился на разных постах в прокуратуре и Следственном комитете.

- В последние годы работал на должности заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области, - говорят в Следственном комитете.