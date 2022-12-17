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НовостиОбщество17 декабря 2022 10:32

В Брянске первым заместителем руководителя следственного управления СК назначили Сергея Старова

Службу в правоохранительных органах он начал в 1991 году
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске первым заместителем руководителя следственного управления СК назначили Сергея Старова. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

У Сергея Анатольевича высшее юридическое образование. Службу в правоохранительных органах начал в 1991 году в Калуге в должности следователя.

После трудился на разных постах в прокуратуре и Следственном комитете.

- В последние годы работал на должности заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области, - говорят в Следственном комитете.