В Дятьковском районе водитель иномарки попался с фальшивыми правами. Ночью на улице Ново-Советской автоинспекторы остановили для проверки автомобиль «Рено», за рулем которого был 21-летний молодой человек. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Проверили базу данных и установили, что удостоверение является копией документа, оформленного ранее на другого человека. Изменены были только фотография и ФИО. По словам автовладельца, фальшивые права он приобрел летом в Москве через своего знакомого.

- Сейчас проверяют обстоятельства происшедшего, - говорят в полиции. – Решают вопрос о заведении уголовного дела по статье «Использование заведомо поддельного документа».