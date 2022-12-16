Брянский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» принял участие в Международной конференции

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

С 14 по 15 декабря 2022 в онлайн-формате Брянская испытательная лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ» приняла участие в Международной конференции аккредитованных лиц, организованной Федеральной службой по аккредитации при Национальном институте аккредитации (ФАУ НИА).

Спикерами мероприятия стали зарубежные эксперты стран Азиатского региона и Персидского залива, руководители Федеральной службы по аккредитации, представители опорных лабораторий.

Во время работы конференции участники обсудили проблемы гармонизации методик испытаний, взаимного признания протоколов испытаний и возможные барьеры при экспорте продукции за рубеж. Кроме того, были предложены варианты взаимодействия между национальными органами по аккредитации России и стран Азии, возможность организации и проведения межлабораторных сличительных испытаний, сотрудничество между испытательными лабораториями и повышение квалификации работников в целях проведения испытаний продукции, экспортируемой из Российской Федерации.

Для сведения: Проектным комитетом национального проекта «Международная кооперация и экспорт» (протокол от 17 июня 2019 г. №5) Брянская испытательная лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ» включена в План модернизации опорных лабораторий для проведения испытаний экспортируемой продукции.