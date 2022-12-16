В Брянске занятия в новой школе №72 начнут в феврале 2023 года

В Брянске в новой школе №72 на улице Романа Брянского начнутся в феврале 2023 года. Об этом сообщил губернатор во время объезда строящихся и ремонтируемых зданий образовательных учреждений.

Здание школы обещают сдать в эксплуатацию до конца года.

- Осталось немного доделать облицовку фасада, - сообщает глава региона. - И получить необходимые разрешения от контролирующих органов.

После новогодних каникул за парты в родных стенах смогут сесть только ученики школы №5, которую капитально ремонтируют с лета этого года. Остальным, ученикам школы №2, №60 и №72, придется еще поучиться в других образовательных учреждениях.