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НовостиОбщество16 декабря 2022 12:17

В Брянске занятия в новой школе №72 начнут в феврале 2023 года

Здание сдадут в эксплуатацию до конца 2022-го
Марина АНТОНОВА

В Брянске в новой школе №72 на улице Романа Брянского начнутся в феврале 2023 года. Об этом сообщил губернатор во время объезда строящихся и ремонтируемых зданий образовательных учреждений.

Здание школы обещают сдать в эксплуатацию до конца года.

- Осталось немного доделать облицовку фасада, - сообщает глава региона. - И получить необходимые разрешения от контролирующих органов.

После новогодних каникул за парты в родных стенах смогут сесть только ученики школы №5, которую капитально ремонтируют с лета этого года. Остальным, ученикам школы №2, №60 и №72, придется еще поучиться в других образовательных учреждениях.