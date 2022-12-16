Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области на 15 суток установили высокий уровень террористической опасности. Он начнет действовать с 14.00 20 декабря. Решение принял председатель антитеррористической комиссии Брянской области, губернатор Брянской области.

В связи с этим на территории Брянской области запретили полеты всех воздушных судов, в том числе квадрокоптеров. Кроме того, в случае если граждане стали свидетелями применения БПЛА иными лицами, им необходимо сообщить о данных фактах в правоохранительные органы.

Об отмене террористической опасности сообщат дополнительно.

Полезные телефоны:

Экстренные Службы (с городского/с мобильного):

Единый телефон пожарных и спасателей – 01/101

Полиция – 02/102

Скорая помощь – 03/103

Правоохранительные органы: УФСБ России по Брянской области – 64-91-21.

УМВД России по Брянской области – 74-20-23.

ГУ МЧС России по Брянской области – 44-30-00.

Департамент здравоохранения Брянской области – 74-21-47.