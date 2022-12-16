При столкновении грузовика и двух легковушек в Новозыбковском районе погибли трое

Фото: ГУ МЧС России по Брянской области.

В Новозыбковском районе в ДТП погибли три человека: 66-летний водитель, 46-летняя и 64-летняя пассажирки автомобиля "Рено Дастер". Автоавария случилась днем в четверг, 15 декабря, около половины четвертого, на 180-м километре трассы Брянск-Новозыбков, в районе села Каташин, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

32-летний водитель фары "Вольво" с полуприцепом не учел дорожные и метеоусловия, он не справился с управлением. Грузовик выехал на встречную полосу. И столкнулся с двумя легковыми машинами: "Опель Вектра" и "Рено Дастер". Две легковушки съехали в кювет.

Водитель и пассажирки погибли в "Рено". 43-летний водитель второй иномарки не пострадал.

- По факту ДТП проводится проверка, - говорят в Госавтоинспекции.