Брянца осудили за призыв к экстремизму в Интернете. Об этом сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

Установили, что он в одной из социальных сетей оставил комментарий, в котором содержались призывы к совершению насильственных действий по отношению к группе лиц, выделяемой по национальному признаку.

На злоумышленника завели уголовное дело.

- Суд приговорил его к лишению свободы на один год условно, - говорят в УФСБ. – Также гражданину дали один год испытательного срока и запретили в течение года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Приговор вступил в законную силу.