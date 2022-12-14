Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в сквере Карла Маркса поселился Кот ученый. Известный персонаж из поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила» в нашем городе появился в виде новогодней световой инсталляции. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Украшение руководители администрации Советского района приобрели за внебюджетные средства. Подключили кота к электричеству работники дорожного управления Брянска.

Угадайте, по цепи на каком дереве ходит кот?