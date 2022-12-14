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НовостиОбщество14 декабря 2022 14:06

В Брянске в сквере Карла Маркса поселился Кот ученый

Новогоднюю инсталляцию приобрели за внебюджетные средства
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в сквере Карла Маркса поселился Кот ученый. Известный персонаж из поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила» в нашем городе появился в виде новогодней световой инсталляции. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Украшение руководители администрации Советского района приобрели за внебюджетные средства. Подключили кота к электричеству работники дорожного управления Брянска.

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